Neo Laureati in Medicina di Ancona “Il nostro posto è vicino a chi ha bisogno”

ANCONA – “Il nostro posto è al fianco di chi ha bisogno di noi” queste le parole dei neo laureati all’università Politecnica delle Marche. Tanti i ragazzi che ieri si sono laureati via web, tramite videochiamata, in medicina e chirurgia. Essere medici significa abnegazione, rinunciare a feste in famiglia e giorni di riposo, vivere giornate in cui l’unica luce che si può vedere è quella di una corsia.

Un giorno importante per la loro vita, raggiunto in condizioni impensabili fino a poco fa, condizioni di emergenza sanitaria. Ma il messaggio che lanciano è importante, in un momento come questo. Nei loro ringraziamenti finiscono anche i professori che prima di essere tali sono medici. Professionisti che, nonostante l’emergenza, non hanno rinunciato a stare al fianco degli studenti, futuri loro colleghi.