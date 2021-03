«No allarme, il Governo e l'Aifa rassicurano: i tre vaccini sono equivalenti» | Password Magazine

REGIONE – «L’allarme va evitato, perché la vaccinazione è l’unico strumento per tornare alla normalità. I tre vaccini sono equivalenti. É questo il mantra che dal presidente del Consiglio Draghi, ai Ministri Gelmini e Speranza ai dirigenti dell’Istituto superiore della Sanita e dall’Aifa è ripiombato nell’intera giornata di ieri nelle Conferenze Stato-Regioni». A parlare è l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini a seguito degli allarmismi che si sono creati a seguito del ritiro di un lotto del vaccino AstraZeneca in tutta Italia: «Il piano vaccinale prosegue sulla base delle forniture di farmaci che dal Commissario giungono nella nostra regione. Archiviata la triste polemica sui dati dei vaccini che mettono le Marche in pole nell’organizzazione nazionale di copertura anti covid, ieri il Governo ha anticipato la modifica del Piano Nazionale di vaccinazione».

Il nuovo sistema sarà basato sulle fasce d’età. «Da aprile, con le nuove forniture, si dovrà iniziare la vaccinazione delle persone tra 70 e 80 anni e, poi a seguire, da 60 a 80 – spiega l’assessore – Contestualmente dovranno essere vaccinate le persone fragili che sono state dettagliatamente individuate in base alle loro patologie».

Che cosa cambia ? «Non si tiene conto più delle priorità in relazione alla propria attività professionale o lavorativa e vale solo l’età e l’eventuale patologia di cui le persone soffrono».

Intanto, nel mese di marzo, deve essere completata la vaccinazione delle categorie già individuate:

«Nelle Marche abbiamo vaccinato fino ad oggi circa 54.000 persone su 133.000 soggetti che ne hanno diritto con più di 80 anni, somministrando il 94,2% dei vaccini finora consegnati, una delle Regioni più efficienti a livello nazionale. Ricordo solo che le persone che si sono prenotate sono oltre 90.000.

Da lunedì si avvia anche la vaccinazione domiciliare a cura dei medici di famiglia con AstraZeneca. Si deve tener conto che i MMG avranno a disposizione un numero molto limitato di dosi.