«No all'obbligo vaccinale», ad Ancona in centinaia manifestano contro il green-pass | Password Magazine

ANCONA – Centinaia i manifestanti che nel pomeriggio di oggi sono scesi in piazza al grido di ‘No Green Pass’.

Il sit-in, iniziato alle 17.30, ha interessato diverse vie e piazze di Ancona: l’appuntamento era in via Cavour, poi il corteo in protesta si è spostato per le vie del centro, fino ad arrivare in piazza del Papa e poi sotto la sede della Rai accanto al Teatro delle Muse e in Piazza del Papa.

I motivi della protesta, resi noti da un volantino diffuso sui social, la lotta al «passaporto schiavitù», «gli obblighi vaccinali», la «truffa Covid» e la «dittatura instaurata». Polizia municipale e di Stato hanno vigilato sull’ordine pubblico durante la manifestazione.