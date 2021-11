Noi di CreArt, corso per realizzare Stelle di Carta natalizie | Password Magazine

MOIE – Il corso organizzato da Noi CreArt si svolgerà martedì 23 novembre nella sede dell’associazione (in via Leopardi, a Moie).

Occorrente per la serata: tanta voglia di creare, il resto del kit sarà fornito.

Il kit é composto da carta ecologica certificata di Studio Gamma e accessori naturali di Erboristeria l’Essenziale Moie , due attività con cui è nata una splendida collaborazione

Il costo del corso é di €20 e per accedere in associazione bisogna essere in possesso della tessera associativa oppure per chi c’è l’ha scaduta o é un nuovo socio si puó fare la sera stessa.

I Posti sono limitati per rispettare le normative Covid.

Potete per qualsiasi informazione sulla pagina Facebook Noi Di CreArt.