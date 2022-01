Non rispondeva ai familiari, scattano i soccorsi: trasportato a Torrette | Password Magazine

JESI – Soccorsi in azione questo pomeriggio in una palazzina vicino al centro storico.

Preoccupati per i messaggi di addio e le mancate risposte al telefono, i familiari di un cinquantenne jesino hanno dato l’allarme. L’uomo si era chiuso in casa, da solo: i vigili del fuoco, subito intervenuti, sono entrati dalla finestra e hanno permesso ai sanitari del 118, intervenuti con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi di prestare le prime cure. L’uomo è stato trovato a terra, privo di sensi, con una ferita al collo: soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche la Polizia.