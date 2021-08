Non si ferma dopo l'incidente, automobilista incastrato dalle telecamere | Password Magazine

JESI – Si dà alla fuga dopo essere rimasto coinvolto in un incidente ma viene incastrato dalle telecamere. La Polizia locale di Jesi, grazie a una proficua collaborazione con i vigili urbani di San Marcello, è riuscita a risalire al responsabile di uno sinistro stradale avvenuto giovedì scorso. Erano quasi le 17.30 quando, un 74enne di Jesi si è rivolto al Comando per riferire di essere rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo che, invece di fermarsi, si è dileguato. Un veicolo che ricordava essere «forse» di colore bianco. Giunti sul posto, gli agenti trovano a terra pezzi dello specchietto sinistro dell’auto scappata, dai quali, tramite i codici, risalgono a una Ford Fiesta del 2017. Bianca, per l’appunto. Il giorno seguente, una pattuglia della Polizia locale jesina compie lo stesso e ipotetico tragitto della macchina in fuga.

Gli agenti arrivano a San Marcello e lungo la strada notano una telecamera appartenente al Comune. Contattati gli uffici comunale preposti, i vigili urbani di San Marcello si attivano per estrapolare le immagini della spycam e consegnarle al Comando di Jesi. Dalle riprese, è stato possibile risalire all’auto e alla visura della targa. Gli agenti sono riusciti così a individuare il responsabile, un uomo anche lui di Jesi, che raggiunto dalla pattuglia ha confermato i fatti. L’auto è stata invece rintracciata dal carrozziere, dove si trovava per riparazioni. L’automobilista ora dovrà pagare una sanzione per diverse centinaia di euro e risarcire i danni, con decurtazione dei punti dalla patente. Soddisfazione dal comandante della Polizia locale di Jesi Cristian Lupidi: «Non posso che ringraziare gli agenti della Municipale di San Marcello e il loro comandante per il lavoro svolto con professionalità e collaborazione».