Non solo vino, anche una delle migliori birre d'Italia è jesina, la "GoDog" | Password Magazine

JESI – Non solo per il famoso Verdicchio ma ora anche la Birra fa risplendere Jesi in Italia. Per la prima volta il piccolo birrificio cittadino GoDog, nato nel febbraio del 2016 gestito da Francesco Capomagi e Manuel Piergiglisi, si aggiudica il certificato di eccellenza nella “Guida alle Birre d’Italia” di Slow Food Editore. Ha inoltre ricevuto il premio “Birra Imperdibile” per la Say Goodbye Vienna e BRepublic.



E’ motivo di grande orgoglio per i giovani imprenditori e per il territorio tutto che aveva imparato a conoscere il loro ottimo prodotto 4 anni fa in alcuni locali cittadini e presso le casette di legno durante il Palio di San Floriano. Impegno e passione per il lavoro e per la birra, senza dimenticare un po’ di sano divertimento che traspare dalle loro pubblicazioni social, ha portato, in questo difficile 2020, un prestigioso riconoscimento.