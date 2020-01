Notte di Capodanno, vigili del fuoco a lavoro: 20 interventi sul territorio

ANCONA – Vigili del fuoco a lavoro durante la notte di Capodanno. Nella provincia di Ancona, sono circa una ventina gli interventi effettuati per piccoli incendi, dalle ore 20 alle 5. I pompieri a lavoro a Jesi, in via Papa Giovanni XXIII: per fortuna anche in questo non ci sono state persone coinvolte.

Intorno alle 23.30, nella zona industriale di Loreto, è andata a fuoco una baracca in ferro. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco, con due autobotti, ha spento le fiamme e messo l’area in sicurezza.