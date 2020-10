Notte di controlli, sanzionato un locale | Password Magazine

ANCONA – Da ieri pomeriggio fino a notte inoltrata controlli su tutto il territorio dorico. Controllate più di 80 persone e 5 locali pubblici. In particolare si è evidenziato l’uso della mascherina da parte dei cittadini tra i quali molti giovani e il rispetto della chiusura dei locali alla mezzanotte. Insomma una movida corretta. Un locale ubicato in via Flaminia è stato contravvenzionato in quanto non rispettava le misure di sicurezza prevista dal DPCM. All’interno sono state controllate numerose persone già note alle forze di polizia ed è al vaglio della divisione pas la posizione del titolare per le ulteriori sanzioni. Tra le persone controllate, tre, sono state invitate all’ufficio stranieri per controlli della loro posizione. I controlli coordinati dalla Questura, sono stati eseguiti da poliziotti della divisione amministrativa, della squadra mobile, dei cinofili, dei carabinieri e della guardia di finanza e continueranno anche nei prossimi giorni.