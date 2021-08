"Notte sotto le stelle. Percorsi sensoriali" alla Casa dell'Olio | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI- Si svolgerà nella cornice della casa dell’olio, la struttura comunale che sorge alle porte di Maiolati Spontini, fra il verde del bosco di ulivi e il cielo stellato, la “Notte sotto le stelle”, in programma martedì 10 agosto dalle ore 19.

Un’iniziativa, quella organizzata dalla Casa dell’Olio e della Biodiversità, gestita da Alfio Santinelli, che si inserisce nell’ambito del cartellone estivo “Percorsi d’Estate”, promosso dal Comune con la Pro loco, Ar.Co, Polo culturale La Fornace, Effeunopuntouno e la Protezione civile. Sarà un’esperienza all’aperto all’insegna del benessere, che avrà come filo conduttore una serie di percorsi sensoriali.

Tre sono le proposte per la Notte di San Lorenzo di martedì prossimo. La prima, rivolta ad un massimo di 30 persone (che dovranno portare un tappetino per l’attività), è la lezione di yoga all’aperto condotta dal maestro di hata yoga Roberto Rabboni. La seconda è il laboratorio “Storie di carta”, curato da Studio Gamma: un suggestivo viaggio nel mondo della carta fra storia, leggenda e curiosità, rivolto ad un massimo di 25 persone. Le due esperienze sono gratuite ma occorre prenotare.

Infine sarà possibile consumare all’aperto, in un particolare allestimento in armonia con la natura e fra gli ulivi secolari, “Uno spuntino sotto le stelle” con i cestini prodotti e confezionati dal ristorante Party Uptown, per un costo fino a 15 euro ciascuno (anche in questo caso occorrerà portare un cuscino o tappetino personale). Al cibo si abbinerà la degustazione di vini offerti dall’azienda vitivinicola “Brocani”.

Per partecipare ai percorsi sensoriali e per lo spuntino sotto le stelle è necessario prenotare entro la serata di sabato 7 agosto chiamando il gestore della Casa dell’Olio Santinelli al numero di cellulare 3494458035.