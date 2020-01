«Novità IVA 2020»: giornata formativa A.N.CO.T

CASTELFIDARDO – L’A.N.CO.T, Associazione Nazionale Consulenti Tributari, Polo Formativo Marche/Teramo, inizia il 2020 con un incontro, oramai diventato tradizionale, sulle novità in materia d’Iva per il 2020 (dichiarativi e operazioni intra ed extra UE).

“Novità IVA 2020” è il corso che si svolgerà, dalle 9,00 alle 18,00, il prossimo 31 gennaio, al Klass Hotel di Castelfidardo: relatore sarà il professor Franco Ricca che, da diversi anni, viene nella nostra regione ad inaugurare l’anno formativo ed è un esperto in materia d’IVA.

L’incontro aperto a tutti, in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini”, rientra nell’ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore ed è completamente gratuito per gli associati A.N.CO.T. Il relatore della giornata sarà il dottor Franco Ricca.

Tra i numerosi temi, il professor Ricca parlerà della memorizzazione e successiva trasmissione telematica dei corrispettivi: novità assolute per molti artigiani e commercianti, che, per la prima volta, sono tenuti a rispettare tale obbligo.

In ambito comunitario, si parlerà dell’iscrizione al “Vies” e della rilevanza sostanziale che questo adempimento assume, per fruire del regime di non imponibilità nelle transazioni intracomunitarie.

Il Presidente Provinciale A.N.CO.T di Ancona, Emanuele Cerioni, intende “ringraziare anticipatamente tutti gli associati che vorranno partecipare all’evento formativo e ricorda a tutti l’importanza della formazione, ma soprattutto della Certificazione UNI”.

Per maggiori informazioni: www.ancot.it oppure www.fondazionedinoagostini.it