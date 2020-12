N@t@le con San Floriano, nuova formula per la rassegna natalizia dell'Ente Palio | Password Magazine

JESI – Dai laboratori creativi agli sketch teatrali, dai giochi di ruolo al calendario dell’Avvento attraverso letture per i bambini, dai percorsi virtuali alle ricette in stile medioevo. Torna per l’ottavo anno N@t@le con San Floriano, con un programma in versione per gran parte digitale, viste le limitazioni imposte dal covid. «Non ci sarà quest’anno la casetta con castagne e il vin brulé in piazza né tutte le altre attività collaterali – spiega il presidente dell’Ente Palio San Floriano Emanuel Santoni -. Tuttavia, grazie alla sinergia con molte realtà del territorio siamo riusciti a mettere in piedi una rassegna che ci terrà compagnia durante questo periodo, con eventi dalle caratteristiche digitali e non solo».

Dopo il Palio on line, dunque, un’ulteriore occasione di vitalità: lo sottolinea l’assessore alla Cultura Luca Butini secondo cui va apprezzata «la capacità creativa, quasi incrementata dalle limitazioni cui siamo sottoposti. In fondo si può essere prudenti e allo stesso tempo propositivi attraverso un nuovo modo di esprimersi, perseguendo una qualità che fa lavorare insieme le associazioni».

Dal 12 dicembre al 6 gennaio, 40 appuntamenti per i social (Facebook, Instagram e Tik Tok), 4 dal vivo, un mercatino online, la proposta Viva Jesi tramite QR Code (dal 16 dicembre al 6 gennaio con un Qr Code da scansionare nelle principali piazze di Jesi si potrà vederle di nuovo ricche di vita durante alcuni dei più importanti eventi degli ultimi anni) e due concorsi.

Ci sarà il calendario dell’Avvento in racconti, con letture di Natale su Facebook a cura del gruppo Sbandieratori (13, 15, 17, 19, 21, 23 dicembre ore 21, storie della buonanotte).

Video comici alternati ad altri di cultura, competizioni tra comuni come da tradizione Palio, giochi da scaricare o dirette social, casetta di Natale per le letterine dei bambini, presepi ed alberi in mostra fino al discorso del Premier Giuseppe Conte alla città di Jesi.

Tutto il programma qui.

«Una ricca rassegna che, in tempi di crisi, è stata realizzata con una cifra irrisoria, circa 350€ – spiega Matteo Baleani, consigliere Ente Palio – grazie allo straordinario sostegno dei soci e lo spirito di collaborazione e volontariato messo a disposizione dai tanti soggetti presenti, in primis il Museo Federico II e l’associazione “Il Sipario”, partner principali dell’iniziativa.

«Abbiamo detto sì ad occhi chiusi – commenta Lucia Basili, direttrice del Museo Federico II -. Il Dpcm ci tiene chiusi ma non volevamo stare fermi, volevamo essere attivi e partecipativi». Un sentimento condiviso anche da Il Sipario, come riporta Fabio Ragni: «Nella nostra associazione c’è una voglia di fare incredibile e fermento, così abbiamo aderito ‘in massa’. L’Ente Palio aiuta le associazioni a farsi sentire, a partecipare ad iniziative anche in un periodo così difficile».

Molti altri sono stati i soggetti intervenuti come il Comune di Jesi, il CTG Jesi e Vallesina, il Dream Day, Alessia Polita, l’associazione “Willer & Carson”, la Diocesi di Jesi, la band “Confini di Tela”, l’Aesis, il Circolo Fotografico Massimo Ferretti, le Taverne del Palio, gli hobbisti di Scatolone Fabbricone ed altri.

Il presidente del CTG Vallesina Maurizio Gualdoni sottolinea quanto è importante «fare rete tra associazioni», partecipando alla rassegna con il primo concorso on line ViviAmo il Natale; Selena Abatelli sarà presente con la casetta di Babbo Natale dalla Fattoria dei Sogni, in via della Barchetta, dove i bambini potranno portare le loro letterine (19 e 20 dicembre dalle 10:00 alle 16:30); Michael Bonelli di Willer & Carson annuncia il ritorno del prof. Scognamiglio e Concettina per il Buon Compleanno Imperatore del 26 dicembre (ore 21)