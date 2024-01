Nuova ambulanza in Croce Verde, grazie alla raccolta fondi - Password Magazine

JESI – Alla Potes 118 di Borgo Minonna è arrivata una nuova ambulanza, la numero 32, frutto della raccolta fondi iniziata lo scorso settembre fino a fine 2023. Le donazioni sono arrivate sia da privati che da aziende del territorio, ma anche tramite il sito GoFundMe e il passaparola.

“Per fare servizio di emergenza servono due ambulanze, una costitutiva e una sostitutiva – annota Maria Sas, presidente della Croce Verde di Jesi-. Ne eravamo sprovvisti presso la nuova sede di Borgo Minonna, installata per i lavori di demolizione del ponte San Carlo (ne abbiamo parlato qui). È la prima volta che facciamo una raccolta fondi, gli altri mezzi sono stati tutti acquistati con risorse interne”. Sulla risposta della cittadinanza i volontari si mostrano positivamente sorpresi: “Abbiamo iniziato la campagna con l’idea di non ricevere, invece è stata una grandissima soddisfazione, che ci gratifica e dà ulteriore senso ai nostri anni di volontariato”, prosegue Sas.

Croce Verde Jesi ha ringraziato poi i 4 sponsor principali Apra, Andreoli Immobiliare, Paradisi e Mc Energy.

L’ambulanza Jesi 32 è operativa dal 1° gennaio e sarà usata solo presso la Potes, una delle tre postazioni jesine di 118. La sede di Borgo Minonna infatti viene gestita, sin dallo scorso settembre, da Croce Rossa e Croce Verde, con un’alternanza di tre mesi in tre mesi.

Rispetto al bilancio 2023, gli interventi, su Jesi e zone limitrofe, sono considerevolmente aumentati. “Veniamo da un anno davvero pieno di obiettivi raggiunti, manifestazioni e numeri – sottolinea il volontario Federico Marasca- per noi un orgoglio immenso che vogliamo condividere con la cittadinanza. In 26 anni di servizio non avevo mai visto una tale partecipazione. Addirittura una coppia di signori ha donato un’ingente cifra in occasione del loro anniversario. Un sentito ringraziamento va a tutti gli jesini che hanno contribuito e ci stanno ancora sostenendo. Con lo sforzo di tutti si raggiungono grandi obiettivi”.

Tra le iniziative della Croce Verde, la presidente ha ricordato il corso “Stop the bleed”, sull’utilizzo dei presidi medici in caso di emorragie massive, realizzato in collaborazione con l’associazione FoRTE di Chiaravalle, aperto a medici e infermieri, ma anche a tutta la cittadinanza. “L’informazione è fondamentale, i corsi insegnano come gestire l’emergenza”, evidenzia Sas.

In chiusura dell’incontro don Andrea Coacci, parroco di Sant’Antonio Abate, ha benedetto il nuovo mezzo. Ha ringraziato le comunità di Mazzangrugno e Castelrosino che hanno attivamente risposto al crowdfunding, augurando a volontari e operatori un buon servizio.

A cura di Angela Anconetani Lioveri