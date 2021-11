Nuova piazza Federico II: cantiere al via da gennaio | Password Magazine

JESI – Partiranno a gennaio i lavori di ripavimentazione di piazza Federico II. É quanto emerso durante l’incontro promosso giovedì dall’Amministrazione comunale, a Palazzo della Signoria, con i cittadini per illustrare il progetto della nuova piazza.

«Una piazza nata come spazio libero – ha spiegato l’architetto Carlo Melfi, progettista -. Anche se la fontana con l’obelisco, quando è stata trasferita, ha ridefinito un po’ la situazione. non è riuscita a creare comunque un senso di identità, in quanto mancava ‘dialogo’ tra l’oggetto e l’ambiente circostante. I lavori che ci sono stati negli ultimi tempi hanno cercato di ricostruire il rapporto tra la piazza e ciò che intorno è costruito».

Il progetto dell’architetto Melfi mira dunque a creare quell’identità che mancava alla piazza, salvaguardando l’attuale disegno a terra e creando una sorta di scacchiera dilatata «capace di incuriosire i visitatori». Altra caratteristica sarà l’interattività: «Sarà una piazza del 2021, al passo coi tempi – ha specificato l’arch. Melfi -. Ecco perché saranno installate delle formelle interattive, illuminate a led, con una luce di modesta entità».

Approvato il progetto e disposto l’impegno di spesa, entro la fine dell’anno sarà individuata la ditta e il cantiere potrebbe partire già dalla seconda metà di gennaio.

«Se le condizioni meteorologiche saranno buone, il cantiere si chiuderà in 90 giorni e dunque avremo la nuova piazza per primavera- ha precisato l’arch. Francesca Sorbatti, Dirigente Area Servizi Tecnici del Comune di Jesi -. Per lasciare liberi gli ingressi a scuole, attività e musei, si sta studiando a una cantierizzazione dell’area con sottocantieri».

Il quadro economico complessivo per la nuova piazza è di 350 mila euro, di cui 219 mila di lavori. I fondi, come è noto, arrivano da risorse residuali del lascito Morosetti.

«Stiamo lavorando per approvare inoltre il progetto di ripavimentazione di piazza della Repubblica- ha concluso l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Renzi -. Possiamo affermare che, al termine di questi interventi, il centro storico avrà una veste nuova».

