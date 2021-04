Nuova scuola media Lorenzini, cantiere operativo | Password Magazine

JESI – Cantiere pienamente operativo in Via Schweitzer per la realizzazione della nuova scuola media Lorenzini.

Di oltre 6 milioni l’investimento per la realizzazione – dopo lunghi decenni – di un nuovo e moderno istituto scolastico con aule luminose, laboratori, spazi comuni, verde, una grande palestra ed un design architettonico con l’applicazione delle migliori tecnologie.

La struttura sarà composta da quattro corpi su due piani con 15 aule, 5 sezioni, in grado di ospitare 420 alunni, laboratori e biblioteca. Ci sarà anche un atrio, collegato con l’esterno da una vetrata schermata con ante apribili, che si affaccia su porticato e piazzale. All’interno, una scalinata confluisce su una platea. Prevista anche una palestra, il cui accesso è esterno affinché possano usufruirne gli studenti, ma anche le società sportive in orario extrascolastico. Attorno alla scuola parcheggi e verde.

Il cantiere è stato avviato nel dicembre 2020: l’opera sarà completata nell’arco di tre anni (900 sono i giorni lavorativi previsti nella gara d’appalto).