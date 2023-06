Nuova sede per Para un principe enano - Password Magazine

JESI – Taglio del nastro, lo scorso sabato 24 giugno in Viale della Vittoria 36, per la prima sede jesina di Para un Principe Enano. L’associazione culturale, nata nel 1997 dall’impegno della presidente Olga Lidia Priel Herrera, vuole diffondere la cultura cubana nell’incontro con quella italiana.

“Sarà il nostro luogo di condivisione di idee e di contatto tra culture, per realizzare un progetto sociale in cui tutti possano essere coinvolti e mostrare la propria identità”, sono le parole di Olga Herrera. La presidente è impegnata infatti anche come educatrice e divulgatrice del pensiero pedagogico di José Martì, poeta nazionale cubano e autore della poesia Principe enano dalla quale l’associazione prende il nome.

Negli oltre vent’anni di attività, Para un principe enano ha dato grande importanza all’arte, con eventi che hanno visto coinvolti artisti italiani e cubani. Ne è testimonianza la mostra allestita nella nuova sede, dedicata alle iniziative organizzate con le istituzioni e l’Ambasciata cubana in Italia. Tra queste le mostre “Cinque artisti per Cuba” nel 2012, “L’evolversi del segno”, personale itinerante di Salvatore D’Addario, tra il 2017 e il 2018, “L’identità come sorgente” nel 2020 e “Mi cultura, mi identidad” nel 2022.

Alla cerimonia di inaugurazione sono stati presenti l’artista marchigiano Nazareno Rocchetti e, nominati nell’occasione soci onorari, lo storico d’arte Fabio Ciceroni, il giornalista Giovanni Filosa e il promotore culturale Mauro Tarantino. “Credo sia questa la strada per creare una vera integrazione tra Cuba e l’Italia, per una cultura che unisca”, ha concluso Olga Lidia Priel Herrera.

A cura di Angela Anconetani Lioveri