Nuova stretta contro il virus, Draghi: «Previste azioni a sostegno delle famiglie» | | Password Magazine

ROMA – Nuova stretta anti covid, con misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato ieri il decreto-legge che introduce ulteriori restrizioni rispetto a quelle già in vigore per il periodo tra il 15 marzo e il 6 aprile. «Ci troviamo di fronte a una nuova ondata di contagi, nell’ultima settimana sono state registrate più di 150 mila infezioni a fronte delle 131 mila della settimana precedente – ha detto il premier Draghi in visita al centro vaccinale di Fiumicino – un incremento di positivi ricoverati quasi di 5000 persone, della terapia intensiva di seicento unità. Questi numeri impongono massima cautela massima cautela, dobbiamo limitare numero dei morti e impedire saturazione delle strutture ospedaliere».

Le nuove misure prevedono una zona rossa automatica per le regioni che superano i 250 contagi ogni 100mila abitanti, un lockdown nazionale a Pasqua e la conversione della zona gialla in zona arancione. Riconfermati inoltre il coprifuoco dalle 22 alle 5 e lo stop agli spostamenti tra regioni almeno fino al 6 aprile.

«Prevista un’azione di governo, a sostegno di famiglie e imprese – ha precisato Draghi -. Garantiremo il diritto al lavoro agile: per chi ha figli in quarantena o Dad o per chi svolge attività che non consentono lo smart working sono previsti congedi parenti straordinari o contributi baby sitter».

Le misure per i genitori

Le misure per i genitori prevedono uno stanziamento di 290 milioni di euro per i congedi parentali che saranno retroattivi – dal 1 gennaio al 2021 – e retribuiti al 50% chi ha i figli sotto i 14 anni mentre dai 14 ai 16 saranno fruibili senza retribuzione. In alternativa si prevede, per chi ha figli under 16, il diritto allo smart working. Per i lavoratori autonomi, operatori sanitari e forze dell’ordine è invece previsto un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana.

«Il Decreto che comprende tutte le altre misure di sostegno all’economia è previsto per la settimana prossima, 32 miliardi già autorizzati sono interamente impegnati».

Si tratterà di misure «corpose, coprono una platea più ampia e arriveranno rapidamente». Tra i provvedimenti più significativi, ci sono il prolungamento della cassa integrazione guadagni, un più ampio finanziamento degli strumenti di contrasto per sostenere i nuovi poveri, i lavoratori autonomi e partite ive che hanno subito una perdita di fatturato: «Riconosciamo contributi in forma più semplici e immediata, senza criteri settoriali».

Nuovo vigore alla campagna vaccinale

«L’agenzia italiana del farmaco su richiesta della Magistratura ha bloccato un lotto Astrazeneca dopo segnalazioni di alcuni gravi effetti avversi, decisione precauzionale che dimostra anche l’efficienza dei servizi vigilanza, non c’è evidente correlazione. Il parere dell’Aifa, condiviso dagli scienziati, è che non ci sia alcuna prova che questi eventi siano legati alla somministrazione del vaccino.. L”Ema sta esaminando i casi sospetti, ma ha anche consigliato di proseguire col suo utilizzo», ha spiegato. Draghi è determinato ad intensificare la campagna vaccinale: «Ad oggi, si vedono già i primi risultati di questa accelerazione. Nei primi giorni di marzo quasi il 30% di tutte le vaccinazioni fatte fino all’inizio di questo mese, il doppio della media dei due mesi precedenti, il ritmo è di 170 mila somministrazioni al giorno con obiettivo di triplicarlo presto. Abbiamo ricevuto 8 milioni di dosi e contiamo su accelerazione sulla prossima settimana, di oggi è la notizia conclusione primo contratto tra azienda italiana e una multinazionale titolare di brevetto».