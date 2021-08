Nuovo centro Alzheimer operativo da settembre | Password Magazine

JESI – Sta per entrare in funzione il nuovo centro Alzheimer di via Finlandia. Con una delibera, la Giunta ha approvato gli ultimi ritocchi alla struttura che a partire da settembre sarà pienamente operativa. Realizzato grazie agli 800 mila euro donati al Comune di Jesi dal fumettista Cassio Morosetti, quando era ancora in vita, il centro Alzheimer si snoda su 400 mq e accoglierà 20 ospiti, 4 in più rispetto agli attuali 16 della vecchia sede di San Giuseppe. Subito dopo le operazioni di trasloco, anche gli ospiti saranno trasferiti nel nuovo complesso.

«I lavori sono ultimati – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Renzi -, il centro sarà pianamente in attività da settembre»

Il centro, che sarà gestito dall’Asp Ambito IX, sorge al posto dell’ex asilo Cepi demolito per motivi di vulnerabilità sismica dopo la scossa di terremoto del 2016.

Una struttura, moderna e all’avanguardia, realizzata tramite la consulenza tecnico specialistica del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, autore delle «linee guida per la progettazione di strutture assistenziali destinate ai malati di Alzheimer». Soddisfatta l’assessore ai Servizi sociali Marialuisa Quaglieri: «Sarà un vero e proprio polo dedicato all’Alzheimer che racchiude in sé molti servizi e assolutamente innovativo per le soluzioni che offre».