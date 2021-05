Nuovo cimitero associato di Moie, al via la prevendita delle sepolture | Password Magazine

MOIE – È stato pubblicato il bando per la concessione di aree per edicole, tombe di famiglia, loculi, nicchie e fosse nel campo di inumazione nel nuovo cimitero consortile, in via Torrette a Moie. La prevendita delle sepolture è un passaggio propedeutico all’approvazione del progetto esecutivo del nuovo cimitero associato dei comuni di Castelplanio e Maiolati Spontini. L’opera, attesa da tempo, prevede un importo complessivo di 2 milioni e 214.500 euro, da finanziare in parte con la prevendita, appunto, dei loculi, per cui si ipotizza un’entrata di 350 mila euro, e per la restante somma, di 1 milione e 864.500 euro, con contributi dei due Comuni.

Le domande per l’assegnazione delle concessioni potranno essere presentate al Comune entro il prossimo 21 giugno. Sono disponibili per la prevendita 4 aree per la realizzazione di edicole funerarie, 8 edicole funerarie, 144 loculi, 40 ossarietti/nicchie e 30 fosse.

Possono presentare domanda le persone residenti nei comuni di Maiolati Spontini e Castelplanio; persone non più residenti, ma che sono nate o state residenti nei due Comuni; persone che hanno un proprio congiunto tumulato dopo marzo 2015 nel cimitero di via Clementina, a Moie, a cui è stato assegnato un solo loculo a seguito dell’ordinanza nr. 4/2015 “Disciplina di concessione dei loculi cimiteriale cimitero di Moie”, con residenza al momento del decesso nei comuni di Maiolati Spontini o Castelplanio. Potrà presentare domanda un solo richiedente per nucleo familiare.

Lo stesso richiedente sarà colui che dovrà, in caso di assegnazione, stipulare il contratto di concessione. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito internet del comune di Maiolati Spontini.