Nuovo decreto Covid, le misure fino al 15 gennaio | Password Magazine

Dal Consiglio dei Ministri, nuove disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione della pandemia.

Con la fine del periodo delle festività, dal 7 al 15 gennaio, su tutto il territorio nazionale, subentra una sorta di zona gialla ‘rafforzata’ nei giorni feriali – con il divieto di spostamento tra le regioni e la conferma della regola che prevede la possibilità di spostarsi verso un’altra abitazione nella regione per massimo due persone – e una zona arancione nel fine settimana.

Dunque, nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”, restano consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa” di raggiunge, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Il testo inoltre rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

La ripresa dell’attività scolastica in presenza, per il 50 per cento degli studenti delle scuole superiori, slitta in tutta Italia all’ 11 gennaio. Discorso diverso per la nostra regione, le Marche, dove si attende in giornata la firma dell’ordinanza del governatore Acquaroli che predispone la chiusure delle scuole secondarie di secondo grado fino al 31 gennaio. I più piccoli rientreranno a scuola invece il 7 gennaio.