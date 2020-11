Nuovo Dpcm, coprifuoco dalle 22 alle 5? | Password Magazine

Coprifuoco dalle 22 alle 5. Sarebbe questo l’orario di limitazione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale indicato nella bozza del nuovo Dpcm, atteso per le prossime ore. Lo riporta l’ANSA: «Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi» riporta la prima stesura del provvedimento che il Governo si appresta a discutere con le Regioni.

Vietati gli spostamenti nelle aree a rischio, ovvero nelle zone 3 e 4 indicati dal documento dell’ISS. Il provvedimento potrà riguardare intere Regioni o parti di esse. La differenza tra le zone che ricadono nello scenario 3 e in quelle che rientrano nel 4 sta nel fatto che in queste ultime sono vietati anche gli spostamenti all’interno dei medesimi territori, dunque a livello comunale e provinciale.

Chiusi anche i negozi nelle zone ad alto rischio. La bozza del Dpcm prevede anche lo stop alle attività dei negozi e mercati nelle regioni, province e comuni a massimo rischio. .