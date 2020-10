Nuovo Dpcm, stretta sulla movida: no aperitivo in piedi dopo le 21 | Password Magazine

Dopo il confronto con le Regioni e dopo diverse anticipazioni e bozze di questo atteso decreto, nella notte il Premier Giuseppe Conte e il Ministro per la Salute Roberto Speranza hanno firmato il nuovo Dpcm con le misure restrittive per evitare l’aumento dei contagi da Covid. Il decreto, valido per almeno 30 giorni, punta subito a bloccare ciò che mette più a rischio il contagio, ovvero la Movida. Non si tratta di un lockdown generale. Come più volte ribadito dallo stesso Premier Conte, è obiettivo del Governo evitare che si chiuda tutto come è avvenuto lo scorso marzo. Ma le misure restrittive vanno rispettate.

Stretta sulla Movida

Era stato anticipato, ora è ufficiale: i ristoranti e i bar dovranno chiudere alle 24. Dalle 21 è vietato fare un aperitivo e consumare in piedi dentro o fuori da un locale. Sarà possibile farlo solo con il servizio al tavolo, al chiuso o all’aperto. Ovviamente per i locali che possono gestire questo servizio. Ancora chiuse sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.

No a feste private al chiuso o all’aperto

Nel nuovo Dpcm sono vietate le feste private sia al chiuso e sia all’aperto ed è fortemente raccomandato evitare di ricevere in casa a cena o per altre occasioni conviviali più di sei familiari o amici con cui non si è convivente. Il Governo raccomanda di indossare la mascherina quando si è in presenza di persone non conviventi.

No alle gite scolastiche e al calcetto tra amici

I giovani studenti perderanno l’opportunità di vivere questa esperienza, ma si spera sia un provvedimento temporaneo. Al momento, sono vietate le gite scolastiche, perché non si è in grado di garantire il reale distanziamento fisico in queste occasioni. Stop al calcetto e agli altri sport a livello amatoriale.

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto

La questione mascherine all’aperto ma anche al chiuso riguarda il primo articolo del nuovo decreto. L‘articolo 1 del dpcm infatti prevede che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Come è noto, sono esonerati dall’indossare la mascherina chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Nuovo Dpcm, cinema e concerti

Per gli spettacoli resta confermato il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, rispettando un metro di distanza tra un posto e l’altro e nell’assegnazione dei posti a sedere. Sospesi, invece, gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome, oltre alle ordinanze già in vigore, possono stabilire diverse disposizioni in base al numero degli spettatori, sempre di concerto con il Ministero della Salute.