Obesità, la nutrizionista Letizia Saturni lancia il metodo OPLA | Password Magazine

Domenica 10 ottobre è la Giornata Mondiale dell’Obesità. Questa segna l’inizio di una settimana interamente dedicata alla sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e il sovrappeso.

Lo slogan è Cambiare per vivere in salute e quest’anno vede anche un hashtag creato ad hoc – Obesità#NextGeneration.

Ne parliamo con la dott.ssa Letizia Saturni, nutrizionista ed Health coach: «L’obesità necessita di una strategia integrata così da abbandonare per sempre la responsabilità personale, inducendo un vero cambiamento dell’ambiente e dei ritmi personali e sociali obesogeni».

Ci spieghi meglio.

«Ho maturato nel tempo l’idea che l’obesità è troppo spesso oggetto di stereotipi che favoriscono lo sviluppo e l’attecchimento dello stigma dell’obesità stessa.

Credo anche che numerosi e complessi sono i fattori alla base della gestione del peso: da cause genetiche e epigenetiche a fattori ambientali e sociali. In confidenza poi mi piace aggiungere anche che i veri ispiratori e eccellenti motivatori sono stati e sono a tutt’oggi – forse a loro insaputa (!) – tutte le Persone con problemi di gestione del peso corporeo, che a me si rivolgono. Questa è la base su cui poggia il mio Metodo OPLA’».

In che cosa consiste?

«OPLA è un acronimo: O, ottenere l’allineamento del sapere – fare e essere; P, parlarsi in modo gentile; L, liberarsi dai pensieri sabotatori e infine A, ascoltare se stessi. Volutamente non ho incluso/previsto né uno stile di vita né uno stile alimentare/nutrizionale. Credo infatti che questi debbano essere personali – unici, calibrati sulla persona e auto-determinati dal soggetto che si allea in modo autentico con il Professionista».

Entriamo nel dettaglio.

«Ottenere l’allineamento del sapere – fare – essere. Sapere che l’obesità è una malattia cronica, complessa, progressiva, recidivante che a poco a che fare con la pigrizia e la scarsa forza di volontà.

Fare un uso funzionale del cibo piuttosto che una strategia di adattamento (coping) per fronteggiare stati emotivi, tollerare lo stress e/o ridurre il conflitto. Essere obes* è una competenza da sentire e da vivere per superare il senso di frustrazione fino alla sofferenza, il senso di fatica, di vuoto. La persona con obesità è attore del proprio cambiamento e non mera esecutrice di schemi dietetici ipocalorici e schede di movimento».

Parlarsi in modo gentile.

«Parlare in modo gentile a sé stessi significa riconoscere a sé stessi la capacità di farcela.

La rigidità, il giudizio e l’autodisciplina inducono alla vergogna per ciò che si è, al disgusto per ciò che piace fino a essere terrorizzati dai personali desideri. Reprimere tutto ciò funziona poco e prima-o-poi si ritorce contro.

Parlare a sé stessi in modo gentile è il primo passo per accettarsi e per accogliersi nel cedere senza per questo essere una persona orribile!».

Liberarsi dai pensieri sabotatori.

«Gli ostacoli sono parte integrante del percorso; non scoraggiano anzi offrono la possibilità di adoperarsi per trovare soluzioni alternative.

Sono i pensieri sabotatori che impediscono di sperimentare un modo diverso di fare le cose.

Gli Ostacoli e i pensieri sabotatori sono 2 volti della stessa medaglia.

Riconoscere il pensiero sabotatore permette di attivarsi e trovare soluzioni per portare a casa il risultato. L’importante è essere onesti con se stessi».

Infine, Ascoltare se stessi.

«Mettersi in auto-ascolto ritengo sia una delle vie più efficaci di conoscenza di se stessi e di cambiamento. Un ascolto autentico di se stessi significa riconoscere le proprie emozioni e i propri fisiologici segnali. Questo si traduce in azioni coerenti, chiare, concrete e consapevoli.

L’ascoltarsi è una attività polimorfa che può essere allenata. L’Ascolto è occasione di riflessione e ri-lettura di un accaduto così da diventare esperienza fino a concretizzarsi in abitudine».

A chi si rivolge il metodo?

«Il metodo OPLA è rivolto alla Persona con obesità che intende costruire salute fino a sperimentare benessere.

E’ un metodo che si svolge all’interno dell’imprescindibile cornice dell’interazione efficace e potenziante con il Professionista. Tecnicamente definita la relazione facilitante evolutiva che si fonda sulla reciproca fiducia e che permette di far emergere la verità e di far evolvere la persona. Diventa ciò che sei!

Durante la settimana – a partire da lunedì 11 ottobre – sulla mia pagina Fb [dott.ssa Letizia Saturni Nutrizionista Health Coach] e su Instagram [Letizia Saturni] offrirò ogni giorno un piccolo ma significativo assaggio del metodo con esempi di strategie quotidiane».