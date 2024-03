Open Day per rilascio passaporti - Password Magazine

JESI – Si comunica che nelle giornate del 13 e 27 aprile p.v., nella fascia oraria 8/13, il Commissariato di PS di Jesi organizzerà “L’Open day” dedicato al rilascio dei passaporti.

Nelle settimane pregresse, grazie ad una attenta pianificazione lavorativa interna, si è proceduto al netto ridimensionamento dell’arretrato, derivante dalle numerose istanze presentate, con la stampa di centinaia di passaporti.

Si invitano, pertanto, i cittadini interessati a presentarsi presso gli uffici di Polizia amministrativa del Commissariato con tutta la documentazione completa per l’acquisizione delle nuove istanze e la successiva trattazione, funzionale al rilascio dei passaporti (ricevuta del pagamento, contrassegno amministrativo, foto, modulistica etc.) come indicato nelle pagine internet della Polizia di Stato all’indirizzo:

https://www.poliziadistato.it/articolo/10301

Rimane garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio e turismo) grazie alla quale è sempre possibile scrivere all’indirizzo PEC dipps103.5200@pecps.poliziadistato.it o telefonare al centralino 0731/21831) richiedendo un appuntamento per il rilascio del documento con priorità.