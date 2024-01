Operaio cade dal tetto e muore. Sindacati: «Inaccettabile morire sul lavoro» - Password Magazine

JESI – Ancora una morte sul lavoro. Tragedia questa mattina poco dopo le 10 presso lo stabilimento CNH di Jesi: per cause in corso di accertamento, un operaio di 55 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto, da un’altezza di oltre 6 metri. Inutili i tentativi di salvargli la vita, i sanitari del 118, intervenuti con i mezzi della Croce Verde di Jesi e l’eliambulanza, hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo, praticando a lungo il messaggio cardiaco. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i carabinieri per indagare sulla dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo, di una ditta esterna, stesse eseguendo sul tetto dei lavori di manutenzione alla copertura.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto all’azienda la messa in libertà di tutte le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento per l’intera giornata di oggi, in segno di cordoglio. L’azienda ha immediatamente accolto la richiesta e tutte e tutti hanno lasciato lo stabilimento. «Ancora un incidente, ancora un infortunio mortale. Questa situazione nel nostro paese è diventata inaccettabile» tuonano i sindacati Fim Fiom Uilm Aqcf che ribadiscono: «La salvaguardia della vita e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori deve essere un dovere dello Stato, delle istituzioni e delle associazioni Industriali. La cultura della salute e sicurezza deve essere un patrimonio comune e le risorse utilizzate anche in formazione non possono essere considerate costi ma investimenti per il fututro del nostro paese».

Le Segreterie Provinciali dei sindacati, unitamente alle RSA di stabilimento, hanno espresso in una nota il loro profondo dolore e la massima vicinanza alla famiglia del lavoratore rimasto vittima nell’infortunio mortale, appartenente ad una ditta esterna adibita alla manutenzione all’interno del sito produttivo: «Ora gli organi competenti avranno il compito di fare chiarezza sulla esatta dinamica di quanto avvenuto».

Parole di cordoglio anche dal sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo: «Con profondo sconcerto ho appreso questa terribile notizia e mi stringo al dolore della famiglia dell’uomo, lavoratore di una ditta esterna adibita alla manutenzione del sito produttivo». Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo che aggiunge: «Raccolgo con preoccupazione un dato di fatto che, al netto delle dinamiche che stanno raccogliendo le autorità competenti, ritengo inaccettabile. Daremo la massima attenzione e sostegno ad ogni impulso necessario al superamento di un fenomeno, quello degli incidenti sul lavoro, ancora purtroppo presente ed allarmante».

Anche dal Comune di Castelbellino, località dove l’uomo risiedeva, arrivano parole di solidarietà e vicinanza alla famiglia. «Il cittadino di Castelbellino, titolare di una ditta, stava lavorando presso lo stabilimento CNH di Jesi. L’Amministrazione comunale di Castelbellino esprime, a nome dell’intera Comunità, la propria partecipazione al dolore della famiglia, dei colleghi e delle persone vicine alla vittima. Le circostanze, la dinamica e le eventuali responsabilità saranno oggetto di chiarimenti. Non è però accettabile che si possa morire per lavorare ed è compito di tutte le Istituzioni collaborare per vigilare e garantire condizioni di lavoro sicure».