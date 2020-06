«Ora siamo in due», opera postuma di Manuel Rossini a un anno dalla scomparsa

PIANELLO VALLESINA – Sta per uscire nelle librerie «Ora siamo in due», opera postuma di Manuel Rossini nel primo anniversario dalla scomparsa. È passato un anno da quel triste 8 giugno, quando il giovane filosofo e docente di fama internazionale, originario di Pianello Vallesina, ha lasciato questa vita a soli 40 anni, dopo aver coraggiosamente lottato contro una lunga malattia.

A metà giugno uscirà il libro, edito dalla casa editrice Le Mezzelane, a lui dedicato: i proventi della vendita andranno a sostegno dell’associazione Iom Jesi e Vallesina.

«Manuel in questo suo scritto appare, senza volerlo, come un eroe moderno – si legge nella quarta di copertina -. Grazie al suo coraggio e alla sua tenacia, riesce infatti a mostrare come la malattia e il dolore siano in grado di concedere un nuovo spaccato sulla realtà. Dalle sue riflessioni, anche quelle più amare e cariche di dolore, emerge la consapevolezza di come la vita sia un dono inestimabile e di come ogni sua manifestazione possa acquistare un valore del tutto speciale». Un invito a meditare su ciò che si ha e ciò che sfugge nella quotidianità: «La volontà di attribuire un significato a ogni cosa, ci ricorda Manuel, dovrebbe lasciare spazio, almeno di tanto in tanto, alla volontà di trovare una felicità ingenua anche nelle piccole cose».

Era previsto un evento di presentazione in presenza ma, a causa dell’emergenza sanitaria, sarà presto diffuso online un video descrittivo dell’opera.