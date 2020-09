Origine storica delle balette, se ne parla al Museo Stupor Mundi | Password Magazine

JESI – Sabato 5 settembre alle ore 21.30 presso il Museo Federico II Stupor Mundi di Jesi, si terrà, come incontro conclusivo della prima edizione del Festival Stupor Noctis, un convegno sulle origini storiche delle balette. Ad organizzarlo è il Club delle Balette, associazione culturale fortemente voluta dal grande giornalista Gianni Clerici, che ne è Presidente Onorario.L’associazione ha come scopo la diffusione della conoscenza e la ricerca dei giochi antichi di carattere sportivo e in particolare della Pallacorda antesignana del tennis moderno.

La sede dell’associazione è a Jesi, città in cui sono state rinvenute nel pozzo del Palazzo della Signoria ben 9 balette utilizzate per tale gioco in epoca rinascimentale.

Strettamente associate a Jesi sono le città di Mantova ed Urbino per via di ritrovamenti analoghi, testimonianza – con la loro squisita fattura – dell’importanza del gioco.

Alla presenza di rappresentanti delle Amministrazioni di Jesi ed Urbino, con il patrocinio del Comune di Mantova, presidenti di istituzioni sportive come Coni, Fit, Panathlon, portavoci di prestigiose istituzioni culturali e museali come la Galleria delle Marche, la Fondazione Pergolesi Spontini, l’Accademia di Sant’Uberto, si parlerà di scopi e obiettivi del Club per la valorizzazione delle balette e delle ricadute positive che questa peculiarità potrà portare al territorio marchigiano e nazionale.

Si potrà inoltre visitare, a partire da sabato 5, una mostra presso i locali del Museo Federico II Stupor Mundi di manufatti riprodotti integralmente usati per il gioco della pallacorda e passaggi del primo libro al mondo scritto sulle regole del gioco del tennis dal Messer Scaino da Salò nel 1555, a cura dello storico Pietro Barsotti

A termine della conferenza, verrà consegnato, il testimone dal Festival Stupor Noctis del Museo Federico II alla XX Edizioni Festival Pergolesi Spontini “Tu sei Meraviglia” che prenderà il via il 6 settembre fino al 4 ottobre.