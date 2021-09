Ospedale Carlo Urbani e covid: «Migliorare separazione percorsi per una maggiore sicurezza» | Password Magazine

JESI – Ospedale Carlo Urbani e covid, proposte dal Tribunale per i Diritti del Malato per garantire maggior sicurezza ai cittadini.

«Fermo restando che, allo stato, il numero degli accessi in ospedale di pazienti COVID non desta preoccupazione – precisa il coordinatore responsabile Pasquale Liguori – in previsione di un possibile ritorno della pandemia, abbiamo ritenuto di fare, congiuntamente alla Direzione ospedaliera, un sopralluogo mirato a verificare la sicurezza dei percorsi al fine di dare maggiore tranquillità al cittadino che deve recarsi nelle UO per accertamenti o interventi chirurgici».

Il Tribunale per i Diritti del Malato, a seguito del sopralluogo, chiede alla Direzione Asur AV2 l’installazione di una tenda pre-triage all’esterno del Pronto soccorso. «Questo – dice Liguori – in considerazione degli spazi attuali della struttura che dispone di un’unica sala di attesa e un solo bagno». La tenda pre-triage dovrà essere «dedicata ad accogliere i pazienti con sintomi riferibili al Covid – precisa -. Dopo il triage, sempre con un percorso esterno, i pazienti saranno accompagnati nella sala di attesa presente nei locali antistanti ad un accesso interno al Pronto soccorso (l’accesso di riferimento è quello in cui operano le dietiste). Da qui sarà possibile, sempre in sicurezza, accedere alla diagnostica ed eventualmente al ricovero nelle UO individuate ad accogliere i pazienti COVID, utilizzando le scale o l’ascensore a loro dedicato». E aggiunge: «Ovviamente tale sala di attesa dovrà essere completamente isolata rispetto agli altri accessi interni ai reparti (scale , corridoi e ascensori). Il citato precorso dovrà essere idoneamente e chiaramente segnalato con cartellonistica all’ingresso del PS, in modo da evitare che i sintomatici COVID abbiano accesso alla sala di attesa del PS». In secondo luogo «in considerazione che nello stesso corridoio della BPN, che attualmente accoglie i pazienti COVID, vi è anche l’UO di Cardiologia riteniamo che vada migliorata la separazione dei percorsi verso le due UO, con l’installazione lungo il citato corridoio di ogni possibile mezzo, rimovibile, per dare segnali di tranquillità ai pazienti non COVID che vi transitano».

Infine: «Durante il sopralluogo abbiamo notato che vi erano un operatore che doveva accedere alla BPN (Area COVID) che effettuava la vestizione protetta al di fuori della stessa UO. Abbiamo chiesto quindi che ciò avvenga solo ed esclusivamente in locali appositamente adibiti allo scopo».