Ospedali sotto pressione, anche Fabriano attiva posti letto covid | Password Magazine

«Ho convocato la Conferenza per consentire ai sindaci della Provincia di avere gli aggiornamenti sull’andamento pandemico, sulla riorganizzazione degli ospedali per affrontare questa fase di aumento dei contagi e per sapere come procederà la campagna vaccinale dopo il blocco che c’è stato nei giorni scorsi – fa sapere il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli -. Ancora fino a fine marzo non ci si aspetta un miglioramento apprezzabile soprattutto per quanto riguarda il numero dei malati accolti nelle strutture ospedaliere mentre il dato dei contagiati ogni 100 mila abitanti ha segnato un lieve miglioramento».

Per il sindaco di Cerreto d’Esi David Grillini gli aspetti essenziali emersi dalla Conferenza dei Sindaci sono due:

Per quanto riguarda il piano vaccinale: «Molti cittadini infatti sono disorientati per diverse ragioni – dice -. Sono in arrivo i vaccini che serviranno per le persone che non sono in grado di deambulare e per questi la vaccinazione partirà la settimana entrante. Questi ultimi, non dovranno fare alcuna prenotazione perché l’Asur è già in possesso degli elenchi in quanto sono i soggetti esenti da ticket, verranno contattati telefonicamente e verrà indicato loro, in base alla patologia, le modalità e il luogo in cui verranno vaccinati». E infine: «E’ in corso di valutazione la possibilità per alcuni comuni di vaccinare in prossimità compatibilmente con le indicazioni che verranno dettate dal Commissario Straordinario e con le necessità della protezione civile e dei dipartimenti di prevenzione nell’individuazione di ampi spazi, coinvolgendo anche i medici di famiglia che hanno aderito».