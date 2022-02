Palazzo Pianetti, restaurato portone settecentesco grazie al prof. Vittorio Massaccesi | Password Magazine

JESI – Restaurato il portone settecentesco di Palazzo Pianetti grazie all’interesse di un cittadino che ne ha finanziato il recupero. Si tratta del prof. Vittorio Massaccesi, ex sindaco, che con un nobile gesto ha voluto impreziosire le sale Betto Tesei a cui il portone accede da via XV Settembre. Questa mattina si è svolta la cerimonia simbolica di consegna delle chiavi all’assessore alla Cultura Luca Butini:

«Come è noto, il Comune ha acquisito dai proprietari l’utilizzo di questi spazi espositivi, divenuti teatro di manifestazioni culturali già con la mostra Raffaello Colocci -. fa sapere l’assessore Butini -. Proprio in quella occasione, il prof. Massaccesi aveva notato la disarmonia tra l’ingresso dalla biglietteria e il portone d’uscita. Da qui si è inserita questa collaborazione tra cittadino/ente privato e pubblica amministrazione per intervenire nel restauro di un bene pubblico. Il recupero restituisce un valore storico e funzionale al portone e rappresenta inoltre il consolidamento di un rapporto di fiducia tra l’Amministrazione e il cittadino, il sale di un buon modo di vivere nella città. Al prof. Massaccesi vanno i più vivi ringraziamenti da parte dell’intera città per aver finanziato l’opera».

Come ha spiegato la direttrice dei Musei civici Romina Quarchioni, il portone è «parte di un edificio vincolato per interesse storico-artistico alla Soprintendenza dei Beni culturali e pertanto il restauro è avvenuto per mano di un restauratore certificato, Maurizio Ciaroni di Urbino». L’intervento restituisce simmetria tra i portoni esterni: «Si tratta di un portone realizzato con legno di pino – spiega la direttrice Quarchioni – anche se erano presenti stoccature e parti mancanti. Sono stati inoltre usati legni contemporanei, con caratteristiche simili, e tolte le vernici sovramesse. Il colore è stato riportato al vecchi originale, ripristinati anche tutti gli ingranaggi. Un regalo, questo, che riceviamo». Il prof. Vittorio Massaccesi è persino andato ad Urbino per seguire le varie fasi di lavorazione:

Ringrazio l’Amministrazione comunale per aver accettato questo mio desiderio, è un iniziativa di restauro che dà valore all’opera, alla città e all’Amministrazione».