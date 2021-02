Palestre e piscine, dal CTS nuovo protocollo di regole per quando riapriranno | Password Magazine

Nuove norme per una possibile riapertura di palestre e piscine, studiate dal Ministero dello Sport e validate dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Il prossimo Dpcm, che sarà approvato dal nuovo Governo insediato, riguarderà anche le decisioni sulla riapertura di piscine e palestre; la chiusura degli impianti, dettata dal Dpcm del 16 gennaio del Governo Conte, è prevista fino al 5 marzo e per questo sono al vaglio nuove regole che permetterebbero alle attività sportive di ripartire in zona arancione e gialla.

In zona rossa e nelle aree sottoposte a lockdown locali sono consentiti solo jogging e sport individuali all’aperto. In zona arancione, oltre alle attività consentite in zona rossa, sarebbero anche permessi allenamenti individuali in palestre, piscine e tensostrutture, attività quindi di base individuali e dilettantistiche non di squadra e non di contatto, svolte nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. In zona gialla sarebbero consentiti ulteriormente anche gli allenamenti per sport di squadra e di contatto, dilettantistici compresi.

Il documento del Cts prevede per quanto riguarda le palestre l’obbligo di distanza interpersonale di almeno due metri e la pulizia degli attrezzi, delle postazioni e dei tappetini con appositi prodotti igienizzanti; il personale dovrà indossare la mascherina e saranno disponibili dispenser di gel disinfettante e prodotti per la pulizia. Saranno vietate inoltre le docce. Per le piscine i metri di distanza interpersonale saranno dieci, fuori dalla vasca sarà obbligatoria la mascherina, mentre per gli spogliatoi varranno le stesse norme delle palestre.

A cura di Chiara Petrucci