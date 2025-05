Palio di San Floriano, il Medioevo anima il centro storico jesino con una “Festa Imprevedibile” - Password Magazine

JESI – Il centro storico di Jesi si prepara a vivere il Medioevo con gli eventi del Palio di San Floriano, edizione 2025. Questo fine settimana è dedicato al pre Palio, il calendario degli appuntamenti di attesa e scoperta che anticipano la manifestazione vera e propria in programma da l’8 al 11 maggio. Un inizio già promettente per la rievocazione storica jesina che già ieri ha registrato il sold out per la cena con delitto “Un banchetto imprevedibile”, messa in scena maggio al Circolo Cittadino da Il Sipario. L’ evento coinvolgente, divertente e partecipato ha inaugurato la 28esima edizione della manifestazione che, quest’anno, ruota intorno al filone tematico “Una Festa Imprevedibile”.

L’atmosfera medievale prosegue per tutto il weekend con tanti appuntamenti tra arte, musica e la tradizione.

Questo pomeriggio (sabato 3 maggio), alle 18, in piazza Indipendenza, ci sarà la Cerimonia di riconsegna del pallio, il vessillo che sarà restituito dal Comune di Jesi, vincitore della scorsa edizione, all’Ente Palio per essere rimesso in gioco in vista delle competizioni tra i Comuni della prossima settimana. La cerimonia prevede la partecipazione dei gruppi storici dell’Ente Palio San Floriano. A chiudere il programma di oggi, l’esibizione musicale celtico-medievale dei Zecky Boys, in piazza delle Monnighette (dalle 22.30).

Domani 4 maggio sarà festa già dalla mattina, con apertura alle 9 delle bancarelle della tradizionale Fiera di San Floriano, a cura del Comune di Jesi e il Concorso di piuttura “Giù pe’ Sant’Anna” dedicato a bambini e ragazzi a palazzo dei Convegni.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli: alle 15.30 parte la caccia ai colorati legnetti del progetto “C’era una volta un pezzo di legno” che, giunto alla quarta edizione, ha coinvolto quest’anno ben 72 classi delle scuole elementari di Jesi , Moie, San Marcello e Monsano.

Alle 17 è la volta della tradizionale Scampanada di San Fiorà, con la benedizione delle campanelle in Cattedrale, il corteo delle campanelle guidato dai Tamburini Junior dell’Ente Palio San Floriano e le animazioni di San Floriano e il diavolo. Alle 18.30, al Duomo, ci sarà la Santa Messa per San Floriano celebrata dal Vescovo.

Il Palio è iniziato e nell’imprevedibilità dei vari eventi, ogni giorno ci sarà qualcosa da scoprire.

L’edizione 2025 rompe gli schemi per offrire al pubblico di visitatori un Palio dinamico, sorprendente e vivo: spettacoli, artisti, sbandieratori, tamburi, armati, danzatori e musicisti, competizioni arcieristiche e altro ancora a popoleranno vie e piazze, a volte senza preavviso, regalando momenti unici in ogni angolo del centro storico. Anche alcuni appuntamenti tradizionali sono stati rivisti, a partire dalle competizioni fino allo spettacolo di chiusura. Non mancheranno i cortei storici, le taverne aperte nel centro storico, esibizioni dall’effetto wow, giochi medievali, gare e rievocazioni… in perfetto stile “imprevedibile”.

LIBRETTO DEL PALIO 2025:

https://drive.google.com/file/ d/12dgRytSy2_ uZCFFMqkRh8Ng30Xlg0utV/view