Palio San Floriano, annunciate date e tema. Dal 2 al 10 maggio sarà #PalioDeiSogni

JESI – Mancano poco meno di 3 mesi al prossimo Palio di San Floriano ma, come da tradizione, l’Ente Palio comunica con anticipo le date ed il tema (per la comunicazione ed per gli eventi di contorno alla rievocazione). Si partirà sabato 2 maggio probabilmente con il Pre-Palio e si concluderà il giorno 10, con i classici 4 giorni di rievocazione.

Questa la nota inviata: “La gloriosa storia della Vallesina, del suo Palio legato alla figura di San Floriano, sarà rievocata anche quest’anno, dal 2 al 10 maggio, nel centro storico di Jesi. Durante il giorno, per questa 25esima edizione, potremo assistere a cortei, competizioni e spettacoli rievocativi del XXIII secolo alla presenza dei comuni della Vallesina e di ospiti storici provenienti da tutta Italia e non solo. Al calar del sole però, il tutto si trasformerà in qualcosa di diverso, in un mondo dei sogni. Un mondo dove una piazza prenderà le sembianze di un antico cielo stellato, dalla quale usciranno simpatiche figure fantastiche e creature mitologiche, un sogno dove un circo medievale sarà sospeso in aria e cullato dal vento, la storia di San Floriano verrà narrata al ritmo dei tamburi, dove bellissime figure danzati ci condurranno ad un illustre prigioniero in gabbia le cui urla si perderanno negli echi del tempo, dove musiche di luoghi lontani risuoneranno magicamente tra le mura medievali. L’associazione Ente Palio San Floriano quest’anno darà a tutti il benvenuto nel #PalioDeiSogni.

Intanto è ripartito il tesseramento 2020 aperto alle persone che vorranno partecipare attivamente alla manifestazione e a tutte le attività dell’associazione. Online anche la domanda per partecipare come taverna. Il concorso del piatto tipico, nella 25esima edizione, prevede l’utilizzo di maiale, lenticchie o vitello. La bevanda richiederà l’utilizzo di chiodi di garofano, anice stellato e sapa. Infine il dolce, composto da mele, anice o cannella”.