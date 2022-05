Palio San Floriano, in tanti per la Scampanada: domani si entra nel clou | Password Magazine

JESI – In tanti, tantissimi questo pomeriggio davanti al Duomo per il ritorno della Scampanada de San Fiorà. Non è mancato l’entusiasmo tra i più piccoli, intervenuti nel giorno di San Floriano con le loro campanelle per prendere parte alla cerimonia di benedizione. L’evento, di lunga tradizione, è tornato ad accompagnare la festa del compatrono jesino dopo i due anni di stop imposti dalla pandemia, grazie all’organizzazione dell’Ente Palio San Floriano. Il corteo dei bambini, presenti con le loro famiglie, ha raggiunto il Duomo guidato dal gruppo Tamburi Junior dell’Ente Palio San Floriano: qui si è svolta la cerimonia di benedizione delle campanelle, con Don Claudio che si è rivolto ai piccoli raccontando della vita del Santo e del significato della Risurrezione.

Il corteo, in cui erano presenti anche gli animatori ‘San Floriano e il Diavolo’ in collaborazione con la Ludoteca ‘La Girandola’ di Jesi, ha raggiunto infine la Chiesa di San Nicolò per il Concertino di Musica Antica con i brani che vanno dal Gregoriano allo Spirituale a cura della Scuola media Lorenzini dell’istituto San Francesco e, in particolare, del prof. Luciano Merli.

Il Palio di San Floriano entrerà nel clou da domani, giovedì 5 maggio, con eventi e l’apertura delle taverne.