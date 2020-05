JESI – Quella che doveva essere una “toppa”, vista l’impossibilità di svolgere il Palio di San Floriano, si è trasformata in un progetto di successo e dotato di vita propria. Esulta l’Ente Palio San Floriano per la riuscita della sua manifestazione, la prima storica completamente digitale d’Italia. Così l’associazione: “Giunto a conclusione il PaliOnline è il momento di tirare le somme, ancora più importanti quando ci si trova davanti ad un progetto innovativo, quasi sperimentale. Dopo l’anteprima del 4 maggio andata davvero molto bene tanto da finire su Radio Rai e in blog turistici europei tradotti in tre lingue, i 4 giorni successivi, dal 7 al 10 maggio, con l’introduzione di Instagram e il nuovo social media TikTok, hanno visto un gradimento superiore alle più rosee aspettative per questa manifestazione storica digitale, la prima d’Italia, che voleva diffondere, anche alle nuove generazioni, cultura e tradizioni del territorio.

Su Facebook, il canale più utilizzato per questa rassegna, sono stati 27mila gli utenti coinvolti, di più quelli raggiunti. Le visualizzazioni dei video superano abbondantemente quota 80mila solo dalla pagina madre “Ente Palio San Floriano”. Tra i video di maggiore successo quelli per preparare cocktail medievali, le descrizioni emozionali dei gruppi storici jesini e, un pò a sorpresa, la lettura di fiabe medievali per i più piccoli. Su Instagram sono 7,200 gli utenti coinvolti. Ottimo successo per il quiz educativo storico con 300 partecipanti come molto bene è andata la diretta “Una sera con l’Ente Palio” dove oltre 200 persone hanno interagito. Circa 3’000 le visualizzazioni dei video, con le 4 mogli di Federico II raccontate nei vari giorni, è coinvolgente è risultato lo swipe informativo sui tamburi storici.