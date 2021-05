Pallanuoto, al Pala blu di Moie un incontro tecnico-formativo | Password Magazine

MOIE -Si è tenuto mercoledì 12 maggio, presso la Piscina Pala blu di Moie un interessante incontro tecnico – formativo per il settore giovanile gialloblù. La società moiarola intende dare un ‘opportunità di crescita al florido vivaio locale. Dalle 14:30 alle 20:00 sono stati presenti nella Piscina di Moie Aleksandra Cotti ed Elena Gigli, così le giovani atlete hanno avuto la possibilità di allenarsi con queste due grandi ex pallanuotiste ed ora due validissimi tecnici. Aleksandra Cotti ed Elena Gigli hanno condotto gli allenamenti, in qualità di tecnico della nazionale Junior la prima e preparatrice atletica dei portieri la seconda. Queste atlete di grandissimo livello hanno un curriculum di tutto rispetto, hanno giocato con la nazionale ottenendo ottimi risultati. Tra i più importanti da annoverare l’oro olimpico conquistato da Elena Gigli con il setterosa ad Atene nel 2004, mentre Aleksandra Cotti ha conquistato l’argento olimpico nel 2016 a Rio de Janeiro.