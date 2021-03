Paninetti al vapore, candidi e soffici ideali a colazione | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Si chiamano anche mantou e sono i tradizionali piccoli panini morbidi di origine cinese.

A prima vista possono sembrare panini al latte ma la preparazione e soprattutto la modalità di cottura – al vapore – conferiscono ai morbidi bocconcini un sapore e un profumo molto più delicati.

L’aspetto candido e la consistenza soffice come una nuvola li rende perfetti per gustarli al mattino a colazione, ripieni di marmellata o miele o anche con 1 cucchiaino di ricotta. Sono sfiziose alternative senza glutine ai nostri classici panini.

Si prestano, però anche molto bene per accompagnare piatti con salse piccanti per smorzare il gusto così prorompente.

Ora cimentiamoci in questa semplice preparazione e … raccontatemi come avete gustato i panini cinesi al vapore!

INGREDIENTI

500g Farina (se senza glutine 250g di farina di riso+100g di fecola di patate + 150g di farina bianca per pizza)

360g Latte Intero

30g olio di oliva

11g lievito fresco

Sale e zucchero

Impastate la farina in una ciotola capiente unendo tutti gli ingredienti.

Amalgamate molto bene l’impasto aiutandoVi anche con le mani, per circa 20 minuti

Lasciate riposare per circa 2 ore.

Nel frattempo

riempite una pentola di acqua e portatela ad ebollizione

mettete sopra a riscaldare la vaporiera in bambù

preparate dei quadrati di carta forno

Riprendete l’impasto e fate dei bocconcini da 50g; adagiate ciascun bocconcino sul quadrato di carta da forno e poneteli nella vaporiera. Chiudete con un panno di stoffa (per raccogliere l’umidità) e poi con il coperchio.

Lasciate cuocere al vapore per 10 minuti

Buona Cucina e … mi raccomando fatemi sapere 

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it