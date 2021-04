Pao de Queijo, paninetti al formaggio | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Il Lunedì di Pasquetta – sebbene non sappiamo bene l’origine – tradizione vuole che si faccia una bella gita fuori porta! Anche quest’anno però non ne abbiamo la possibilità viste le regole ancora in vigore per arginare la pandemia e allora … dopo i paninetti al vapore, Vi propongo:

cioè panini brasialiano al formaggio senza glutine