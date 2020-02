JESI – È stata ritrovata questa mattina alla stazione di Jesi la Opel grigia di Paola Giombini, la 55enne di San Marcello scomparsa ieri (22 febbraio). Uscita tra le 7.45 e le 8 dalla propria abitazione, in via Serra, dove vive con la madre, la donna ha fatto perdere le sue tracce. Al punto che i familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri, affinché venissero avviate le ricerche. Passate al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubbliche, alla ricerca di qualche dettaglio utile, eppure finora non è emerso nessun elemento utile a ricostruire il percorso della 55enne. L’ipotesi è da San Marcello sia passata per strade secondarie, fino ad arrivare alla stazione di Jesi. Questa mattina, intorno le 10, i militari hanno rinvenuto la Opel parcheggiata in un posteggio riservato. Si potrebbe presupporre che la donna si sia allontanata volontariamente ma per ora i carabinieri non escludono nessuna pista. Le indagini proseguono nel massimo riserbo. Chiunque avesse sue notizie può contattare i Carabinieri di Morro d’Alba al numero 0731 63014.