Paolo Cingolani entra in Consiglio comunale con Jesiamo | Password Magazine

JESI – Paolo Cingolani entra in Consiglio comunale al posto di Pino Gullace, scomparso la settimana scorsa a causa del covid. Sarà Cingolani, già consigliere comunale nel primo mandato Bacci con Jesiamo, ad entrare nelle forze di maggioranza. Logopedista e pedagogista, è il secondo nel gruppo Jesiamo ad entrare in Consiglio per surroga: prima c’era stata Chiara Cercaci subentrata nel ruolo dopo la scomparsa di Martino Lombardi nel 2019. Terzo, invece, nella maggioranza se considerate le dimissioni di Lindita Elezi di Patto x Jesi che aveva visto salire agli scranni Katia Montalbini.