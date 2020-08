Parcheggi per i residenti in piazza Baccio Pontelli e via N. Sauro | Password Magazine

JESI – Modifiche alla sosta stradale in centro storico, arrivano parcheggi per i residenti. Lo stabilisce una ordinanza dirigenziale che, a partire dal 10 agosto, prevede stalli riservati agli abitanti del centro storico: 20 sono stati ricavati in via Nazario Sauro, presso l’ingresso della scala mobile con validità nei giorni feriali, dalle 20 alle 9 di ogni giorno e nei giorni festivi dalle 00.00 del primo giorno festivo alle 0 del successivo giorno feriale, per i residenti delle zone ZTL Pergolesi e San Pietro. Agli stessi vanno anche i 24 stalli sono in piazza Baccio Pontelli, con validità ogni giorno della settimana h 24.

Una soluzione adottata dall’Amministrazione comunale per dare risposta alle esigenze dei residenti a fronte di una riduzione dei posti auto in centro storico, anche per l’occupazione di stalli da parte dei dehors.