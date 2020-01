Parco del Vallato, controllo «a sorpresa» dei carabinieri: un giovane nei guai

JESI – La Compagnia dei Carabinieri di Jesi prosegue nell’attività di controllo del Parco del Vallato: durante un blitz a sorpresa, un giovane di 19 anni, straniero, è stato sottoposto oggi a controllo e trovato in possesso di 4 grammi di marijuana. In un primo momento, alla vista dei militari della Radiomobile il ragazzo ha anche cercato di disfarsene ma il rapido intervento dei militari ha consentito di beccarlo in tempo. Continueranno i controlli preventivi nell’area verde cittadina, al fine di preservarla da fenomeni criminosi e restituirla alla città.