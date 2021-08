Parmigiana di melanzane, il piatto mediterraneo per eccellenza! | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Basta nominarla è a tavola c’è già una standing ovation!

La parmigiana di melanzane è il piatto unico per eccellenza, massima espressione di mediterraneità con i suoi ingredienti principali quali pomodoro, melanzane, basilico.

Vi siete mai chiesti perché si chiami così?

Parmigiana deriva da parmiciana che in dialetto siciliano indica la pila di listelle di legno delle persiane: a questo punto pensate come sono disposte le fette di melanzane in teglia e la similitudine subito balza all’occhio.

Andiamo a fare la spesa e mettiamoci ai fornelli!

INGREDIENTI

1.7 Kg melanzane nere ovali

1 Kg passata di pomodoro

500g Mozzarella Fiordilatte

150g Parmigiano

1 cipolla

Basilico

Pepe nero

Sale e olio

Iniziamo dalla preparazione del sugo: fate imbiondire la cipolla in un fondo di olio in padella; versate la passata di pomodoro e aggiungete qualche foglia di basilico. Lasciate cuocere a fuoco lento per circa 45-50 minuti.

Nel frattempo:

Tagliate a dadolini la mozzarella

Tagliate a fette le melanzane e lasciatele scolare

Scaldate il forno a 200°C

In una pirofila mettete qualche cucchiaio di sugo, una spolverata di parmigiano e qualche dadolino di mozzarella e formate il primo strato di melanzane. Versate il sugo e distribuitelo bene con un cucchiaio; aggiungete mozzarella e coprite con parmigiano. Ripete l’operazione fin quando tutte le fettine di melanzane saranno finite.

Infornate a forno statico a 200°C e lasciate cuocere per circa 30 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare per circa 20 minuti e … Buona degustazione ☺

Un consiglio: io ne faccio anche alcune pratiche porzioni da surgelare e utilizzare per pranzi in giornate in cui il lavoro è serrato!!!

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it