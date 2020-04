Parole Sonore, Sergio Cardinali su Password con videolezioni di Scrittura Creativa

Dopo l’anteprima di ieri, al via oggi sulla pagina di Password Magazine la rubrica di Sergio Cardinali Parole Sonore. Si tratta di videolezioni di scrittura creativa che lo scrittore, musicista e insegnante jesino pubblica sul suo canale youtube e che saranno da domani disponibili anche su Password. Ogni giovedì alle 19.30 una videolezione nuova, usufruibile gratuitamente.

Sergio Cardinali è nato a Jesi, dove attualmente vive. Musicista, insegnante di scuola secondaria di primo grado e della scuola musicale G.B. Pergolesi, ha pubblicato La Fabbrica dei mondi, commedia musicale per bambini, e La Fabbrica dei suoni, testo di educazione musicale per le scuole superiori. Ha scritto cinque testi teatrali: L’Orchestra… aspettando il terzo segnale, Lettera a Pergolesi, Rosso coraggio, Il gelato di nuvole (spettacolo per bambini) e La guerra di Remo (tratto dal romanzo Io sto bene, spero anche di te). Ha pubblicato i romanzi: Fiori primaverili, Le ragazze entrano gratis, Non aveva la faccia, Il bambino che seppelliva chitarre, Un regalo utile, Il viaggio che vorrei, Finis laus Deo, Il regalo. Si è dedicato alla narrativa per bambini con i romanzi seriali: Alice, il castello noioso; Alice, il pianeta ghiacciato e Alice, il gelato di nuvole. Ha curato l’antologia Storie da ragazzi, venti racconti ideati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Carlo Urbani di Jesi. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti in premi letterari nazionali.

Con Planet book ha pubblicato:

Finis laus Deo

La musica può causare dolore, dolore e immortalità. A volte l’arte che è dentro di noi è molto più potente del nostro misero corpo, allora dobbiamo tagliare le redini dell’anima e lasciare scappare la creatività, che potrà quindi affermarsi più liberamente, senza il peso delle nostre ossa. Parigi 1775. Gli ultimi dodici giorni di vita del famoso compositore materano Egidio Romualdo Duni, accudito dalla sua fidata domestica Adeline. Il racconto della propria vita e di quella del suo amico, collega ma anche rivale Giovan Battista Pergolesi. Una vicenda in bilico fra realtà storica e leggenda ottocentesca. Il racconto di una passione impossibile e di una lettera d’amore scritta dalla giovane nobildonna Maria Spinelli e indirizzata al suo amato e maestro di musica Pergolesi. Una missiva rubata da una mano misteriosa per poi essere recapitata ai familiari della ragazza. Una storia raccontata in dodici capitoli che si snodano come veri e propri brani musicali, prendendo vita dagli andamenti e dal testo dello Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi, anch’esso suddiviso in dodici brevi composizioni e prodotto poco prima della sua morte. Napoli e i suoi Conservatori, lo sfarzo degli spettacoli teatrali, la vita italiana e parigina nel Settecento. Il potere e l’arroganza della nobiltà, la misera vita delle popolazioni più povere ma anche il pragmatismo della nascente borghesia. I primi indizi di un cambiamento che porterà alla Rivoluzione francese. Un romanzo scandito dalla soavità della musica settecentesca e dalla potenza delle arti. Leit motiv del racconto, il colloquio dell’anziano compositore, oramai alle soglie della morte, con uno strano giovane visitatore e con i suoi tormenti interiori. Un uomo consapevole di abbandonare la sua vita, ma che in nome della sua arte cerca di scoprire i segreti della bellezza terrena e di guadagnarsi la gloria del Paradiso.

Il regalo

“I luoghi raccontano storie. Le trovi nel vento, nel cielo puro di aprile, nelle rughe dei vecchi. Basta fermare il passo, sincronizzare il cuore con la terra e ascoltare. Ascoltare e raccontare. La terra è la biblioteca di Dio”. Un secolo di storia di una famiglia contadina marchigiana. La guerra, le passioni, l’amore per la terra, ma anche la fuga dalle campagne. Il regalo, un dono che viaggerà di mano in mano per tutto il romanzo, scandendo il ritmo della storia. Un dono continuamente riciclato che sopravvivrà agli uomini, diventando testimone di vita e custode silenzioso di un terribile segreto tramandato di padre in figlio.