Parrucchieri Hairsense cambia look e fa il restyling al salone | Password Magazine

info-promo

JESI – Parrucchieri Hairsense cambia look, con il restyling al salone e rinnovamento degli spazi interni. Nuovo colore alle pareti ma anche piccoli angoli di paradiso dove trovare piacevoli momenti di relax. Gli hairstylist Romina Sommonte e Leonardo Cerioni ci accompagnano in un tour di presentazione dei nuovi ambienti. «C’è più spazio e confort, con zone riservate per assicurare tranquillità ai clienti durante il trattamento» spiegano. La vera novità è l’area retail e social, dove si possono acquistare direttamente i prodotti per la cura dei capelli e dove è allestito un piccolo set per scattare le foto destinate ai canali web del salone. E’ stato creato un angolo benessere per i lavaggi e la talassoterapia, trattamento di cui Parrucchieri Hairsense possiede accrediti professionali qualificanti. C’è poi anche il color bar, con il cliente che può sedersi al bancone per assistere alla miscelazione delle tinte: «Massima trasparenza con i nostri clienti sopratutto sui prodotti che riguardano la colorazione – spiegano Romina e Leonardo -. Al color bar, insieme scegliamo le tonalità e il cliente può assistere alla preparazione». Trasparenza, professionalità e onestà sono i principi su cui poggia la filosofia di Parrucchieri Hairsense: «La fiducia dei clienti è la nostra priorità – affermano -, loro si rivolgono a noi per la cura dei capelli, noi d’altra parte ci mettiamo impegno, rispetto e soprattutto la garanzia di un risultato di qualità».

La Cliente, Romina Rinaldi «Da Parrucchieri Hairsense, il rapporto con il cliente è uno a uno. Il cliente non è una persona che fa quantità ma, piuttosto, è accolto e coccolato con un trattamento personalizzato. Ci si sente proprio accompagnati in un processo rieducativo del capello, sotto la guida di veri professionisti. E i risultati sono eccellenti».

Parrucchieri Hairsense

viale della Vittoria, 34 – Jesi

Telefono 0731 720799

Fb: Parrucchieri Hairsense

Instagram: @parrucchierihairsense