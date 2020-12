Parrucchieri Hairsense: «Natale, cofanetti regalo con prodotti per capelli perfetti» | Password Magazine

info-promo

JESI – Ricci niente più capricci con i consigli di Parrucchieri Hairsense. Nel loro salone di viale della Vittoria, a Jesi, i due hairstylist Romina Sommonte e Leonardo Cerioni non temono il crespo o il riccio, anzi: con forbici, phon e pettine sanno come trattare anche le chiome più indomite! «Amo il riccio, la mia è proprio una passione- spiega Romina -. Grazie anche all’esperienza professionale al fianco di Toni Pellegrino, ho raffinato la tecnica di trattamento delle chiome più voluminose. E devo dire che le clienti sono soddisfatte».



Chi arriva in salone, riceverà sempre un buon consiglio su come occuparsi dei capelli ricci nella proprio quotidianità, ad iniziare dall’uso del diffusore per asciugatura. Per il taglio sarebbe bene affidarsi alle forbici di professionisti: «Accorciare e definire chiome ricce è complicato – spiega Romina -. Insieme possiamo studiare il taglio e la tipologia del capello per arrivare al risultato soddisfacente»

Natale potrebbe essere l’occasione giusta per regalare un cambio look o un trattamento dal Hairsense

«Offrendo consulenza a 360 gradi, abbiamo preparato diversi pacchetti regalo – spiegano Romina e Leo -. Si può donare anche un momento di relax con il pacchetto talassoterapia». Pensieri piccoli, medi e grandi con prodotti regali a base di shampoo, maschera e olio. E perché non donare una maschera Color Fresh della linea Wella? Insomma, vale la pena fare un salto!

LA CLIENTE, ILENIA SPURIO

«Avevo il problema dei capelli ricci ma quando ho conosciuto Romina, l’ho presa e non l’ho più lasciata! Da anni, sono cliente di Parrucchieri Hairsense: colore e taglio sono sempre fantastici. Inoltre, grazie ai loro consigli, non ho più problemi con il crespo».

Viale della vittoria 34

Jesi, Marche