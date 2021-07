Parrucchieri Hairsense: «Sole e mare, ecco come prendersi cura dei capelli in estate» | Password Magazine

Info-Promo

JESI – Con l’arrivo dell’estate, è tempo di preparare i capelli al sole e al mare. Da Parrucchieri Hairsense, il salone di viale della Vittoria a Jesi gestito da Romina Sommonte e Leo Cerioni, è disponibile il kit estivo che non può mancare quando si è in vacanza. Mai partire senza shampoo, conditioner e olio: «I primi due fanno da schermo al cloro e al sole, garantendo l’idratazione dei capelli – spiega Romina -. Anche l’olio fa da protezione, oltre che essere una vera e propria coccola per la nostra chioma».

Nella Wella O Bag Kit c’è tutto quello che serve della Linea Solar, compresa la borsa e il cappello.

Ma qual è il must estivo in fatto di capelli?

«Il trend è il balayage, le schiariture mettono voglia di estate – aggiunge Romina -. Il consiglio è di trattare i capelli nel periodo pre estivo in modo da rinforzarli prima dell’estate. Con due trattamenti al mese i capelli sono pronti alla bella stagione, evitando che diventino aridi o a rischio caduta».

E il taglio? «Estremamente corto o molto lungo, con l’effetto bagnato assicurato da prodotti salini da applicare prima di averli asciugati, per un effetto beach waves. D’estate, meno piega e più un look easy. Magari raccogliere i capelli con una coda se sono lunghi».

LA CLIENTE DEL MESE «Da parrucchieri Hairsense ho scoperto trattamenti studiati e personalizzati per le molteplici esigenze della mia cute e dei miei capelli nei diversi periodi dell’anno. La grande passione e la professionalità che si respirano all’interno del loro salone, mi hanno permesso di arrivare passo dopo passo al raggiungimento di risultati eccezionali».