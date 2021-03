Partito a Jesi il punto raccolta destinato alla beneficenza del Soroptimist | Password Magazine

JESI – Torna il Carrello solidale. Dal 16 marzo, il supermercato Sì con Te di via Don Pino Puglisi in Jesi ospita il punto di raccolta, ideato dal Soroptimist Club cittadino, per gli acquisti da destinare alla beneficenza. Il Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne di elevata qualificazione professionale.

Anche nel Club Jesi le 24 socie rappresentano categorie professionali diverse, favorendo così il dibattito interno e un’ampia e diversificata circolazione d’idee che permette la creazione di progetti e service efficaci. L’iniziativa del carrello solidale, nata per dare una risposta concreta all’acuirsi della crisi economica e sociale scatenate dalla pandemia, viene replicata in vista della Pasqua. Grande l’apprezzamento riscosso durante le precedenti edizioni, con centinaia di euro in generi alimentari, prodotti per l’igiene e la scuola già raccolti e distribuiti alle famiglie più bisognose. Anche stavolta, i destinatari di questa spesa solidale saranno la Croce Rossa e la Caritas, che poi materialmente ne distribuiranno il contenuto alle famiglie con cui sono in contatto. Il meccanismo è semplice e ben rodato: si entra nel punto vendita per i propri acquisti, si mettono da una parte i prodotti che si intende donare, si paga il tutto alla cassa ed immediatamente superata quest’ultima si trova il carrello del Soroptimist in cui depositare quel qualcosa in più che si è preso per farne dono.