Passaggio trasporto eccezionale, rallentamenti al traffico | Password Magazine

JESI – Rallentamenti al traffico in via Ancona per il passaggio di un trasporto eccezionale. A segnalarcelo è un lettore che si è imbattuto nel tir che trainava una sorta di container, scortato da mezzi per la sicurezza.

La circolazione delle auto è stata bloccata in alcuni tratti in entrambe le corsie per consentirne il passaggio.

Il tutto è avvenuto prima dello scattare del coprifuoco, quando c’erano ancora auto in circolazione. Il mezzo proseguiva in direzione Ancona sulla Sp della Val d’Esino.