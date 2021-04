Passeggia di notte violando il 'coprifuoco': «La sera l'aria è più pura» | Password Magazine

ANCONA – Continuano i controlli sul territorio per prevenire i reati e garantire la sicurezza ai cittadini.

Il bilancio della prima giornata di riapertura è di una città ubbidiente e rispettosa delle regole per evitare il contagio da Covid-19.

I poliziotti della Questura, unitamente alle pattuglie della Squadra Volante, del personale della Divisione PASI, della Polizia Stradale e dei Cinofili hanno controllato più di 40 esercizi commerciali, mentre 90 sono state le persone identificate durante il giorno. Non sono state riscontrate violazioni al Decreto Legge.

Anche i parchi della città sono stati oggetto di controlli da parte di personale della Squadra Mobile per contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Solo un uomo è stato sanzionato per il divieto del coprifuoco: si tratta di uno straniero pizzicato da una Volante a passeggiare, intorno alle 2.30 di notte, nei pressi della stazione.

L’uomo ha riferito agli agenti di essere uscito dal casa per voler prendere un po’ di aria della sera, perchè secondo lui più pura di quella della mattina; una motivazione ritenuta non valida dai poliziotti, per cui è scattata la multa per il mancato rispetto della normativa.